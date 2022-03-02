Москва, , 12:23 — REGNUM Продолжение военной спецоперации России по защите Донбасса и сопровождающий ее поток ограничений с Запада хлынул с новой силой 1 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Падение акций Patriot-news.info

«Об уходе с российского рынка объявил целый ряд компаний, включая Apple и Nike. Штаты официально закрыли небо для России.

Тем временем Москва ужесточила меры валютного контроля и уже с сегодняшнего дня запретила вывозить из страны наличную валюту на сумму свыше $10 тыс.

После некоторого затишья бегство от рисков вернулось, и индексы США снова не смогли удержаться на положительной территории. По итогам вчерашней сессии S&P 500 и Nasdaq просели на 1,5% каждый, а Dow Jones — на 1,76%.

Сегодня, 2 марта, в Азии площадки показали умеренную просадку на беспокойстве о возможных последствиях агрессивных санкций, вводимых западными странами в отношении России.

Сводный региональный индекс MSCI потерял свыше 0,5%, китайский Shanghai Composite ограничился снижением на 0,13%, а японский Nikkei 225 снизился на 1,68%. Европейские фьючерсы перед стартом торгов теряют 0,2−0,7% в рамках сдержанных продаж.

На российском рынке акций и облигаций торги 1 марта не проводились. Тем временем рубль успел обвалиться к новым рекордным значениям.

Пара доллар/рубль достигала максимумов в районе отметки 115 руб., причем закрылась неподалеку от верхней границы нового диапазона, сильно ускорив подъем во второй половине сессии.

Сегодня цены открылись гэпом вниз, в районе уровня 102 руб., но тут же вернулись к росту и уже снова штурмуют отметку 110 руб., а значит, и свежие пики не за горами.

Нефть полностью вжилась в роль безопасного актива и продолжает дорожать наряду с защитными долларом, иеной и золотом.

За минувшие сутки Brent подорожала почти на 10% и продолжает подъем сегодня, превысив уровень $111 за баррель впервые с июля 2014 года.

Теперь цели покупателей смещаются на отметку $120, которой фьючерсы не касались с начала 2014 года.

Сегодня заявлена статистика по инфляции в еврозоне, а в США выйдет отчет по рынку труда, который традиционно предваряет ключевую пятничную статистику по занятости.

Если цифры окажутся сильными, Федрезерв будет вынужден пойти на повышение ставки в ходе ближайшего заседания, несмотря на происходящее в мире, тем более что рекордные темпы удорожания нефти только подпитывают рост инфляции», — пояснил эксперт.

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