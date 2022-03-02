Москва, 2 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. У РФ не будет проблем с поставками импортных ингредиентов для продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил заместитель проректора по науке финансового университета при правительстве РФ Денис Лавров. Так он прокомментировал информацию о том, что российские производители продуктов питания озаботились проблемой возможной нехватки импортных ингредиентов.

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«Я вообще не считаю, что у нас будут какие-то проблемы с поставками указанных импортных ингредиентов. Рынку просто нужно время, чтобы перестроиться, — сказал Лавров. — У нас есть огромный рынок Китая. Да, сейчас уже есть проблемы с логистикой, но этот рынок услуг уже имеет опыт после пандемии, поэтому я думаю, что скоро он восстановится».

А вот самой большой проблемой как для правительства, так и для производителей, по мнению Лаврова, является курс рубля и его нестабильность.

«ЦБ РФ и Минфину необходимо садиться за стол и определяться со способом поддержки рубля, чтобы производители могли принимать управленческие решения хотя бы в краткосрочном периоде», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ следует наращивать собственное производство ингредиентов.