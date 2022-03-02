Вологда, 2 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Жители Вологодчины в феврале 2021 года оставили в соцсетях более 15 тысяч обращений в адрес муниципальных и региональных властей.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отклонили жалобу

За месяц Центр управления регионом обработал 15 210 обращений, что на 32% больше, чем в январе.

«Специалисты ЦУР связывают это с увеличением числа обращений по теме «коронавирус». В феврале вологжане оставили 6839 сообщений по вакцинации и лечению от заболевания, в 3,4 раза больше январских показателей. На втором месте направление «дороги» — 1 994 обращений, на третьем «здравоохранение/медицина» — 869. Затем следуют вопросы по благоустройству — 812, ЖКХ — 761», — сообщили в ЦУР.

Как сообщало ИА REGNUM, в работе нескольких соцсетей в России зафиксированы сбои.