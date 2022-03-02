Красногорск, 2 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 37 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 2 марта официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 14 247 человек.