Федоровский район, Саратовская область, 2 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего ранее судимого местного жителя по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Godekan.com Уголовное дело

Вечером 5 января обвиняемый находился в служебном кабинете в здании участкового пункта полиции, расположенного в поселке Мокроус Федоровского района Саратовской области. Мужчина был доставлен сюда для разбирательства по факту совершения им административного правонарушения. Злоумышленник взял со стола монитор персонального компьютера и бросил его в область головы участкового. В результате у сотрудника полиции диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Обвиняемый признался и раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительницу города Удачный в Якутии приговорили к трем годам лишения свободы условно после того, как она травмировала инспектора по делам несовершеннолетних.

Читайте также: Многодетную мать из Якутии осудили за нападение на полицейского