Оренбург, 2 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области в ковидные отделения поступили 160 человек. Это на 32 больше, чем днем ранее, сообщает 2 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число выздоровлений по-прежнему превышает суточный показатель госпитализаций. Оправились от болезни и выписаны из больниц 2016 пациентов. Скончались от коронавирусной инфекции четверо оренбуржцев.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 190 809 носителей коронавируса, в том числе 1216 случаев за последние сутки. Суточный показатель продолжает снижаться.