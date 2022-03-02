Уфа, 2 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Порядка 39 проектов реализуется в Башкирии на принципах государственно-частного (муниципально-частного) партнерства. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба правительства республики.

ИА REGNUM На объекте

Сообщается, что объем инвестиций по этим проектам составляет 42,8 млрд рублей, включая частные инвестиций — 16,9 млрд рублей.

«Пандемия внесла коррективы в распределение бюджетного финансирования на строительство социальных объектов. Но востребованность в них никуда не делась, и мы продолжаем их строить. В этом нам помогает механизм государственно-частного партнерства. Он позволяет за счет привлечения средств частных инвесторов получать востребованные социальные объекты «здесь и сейчас» при минимальном участии государственных инвестиций. Бизнес также заинтересован в поддержке государства, которое может разделить риски и стать гарантом при взаимодействии с финансово-кредитными организациями», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

На таких условиях в Уфе в районе «Затон-Восточный» намерены построить школу на 1225 мест. Соответствующее концессионное соглашение подписано в конце прошлого года. Подготовлена заявка на возведение 11 образовательных объектов на 15 тысяч мест в Нефтекамске, Стерлитамаке, Уфе и Уфимском районе на условиях государственно-частного партнерства. В настоящее время в стадии обсуждения находится концепция развития транспортной системы Уфы по созданию единой транспортной сети, ИТ-платформы по управлению транспортом, единого тарифного меню и полного обновления подвижного состава.

Ранее сообщалось, что руководство Башкирии заключило офсетный контракт в отрасли машиностроения по производству новых троллейбусов на территории региона.

«Это альтернативный ГЧП-проект, который предусматривает запуск производства троллейбусов на территории республики в ответ на приобретение транспорта регионом», — сообщает пресс-служба.

В Башкирии также реализуются концессии по созданию пансионатов для пожилых и инвалидов в, Гафурийском, Мишкинском, Кушнаренковском районах на 22 млн рублей. В конце 2021 года было подписано аналогичное соглашение по созданию пансионата в Иглинском районе.