Джакарта, 2 марта, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Начальник военно-морского штаба Индонезии Юдо Маргоно согласился с планом покупки двух кораблей Scorpene у Франции, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Scorpene — это подводная лодка, позволяющая действовать в условиях индонезийских вод.

Индонезия планирует купить две подлодки во Франции. Этот план закупок включен в соглашение о сотрудничестве в области исследований и разработок подводных лодок, которое было подписано между компаниями PT PAL Indonesia и группой NAVAL из Франции в феврале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что в стране выявлено 6580 случаев заражения штаммом «Омикрон».