Саранск, 2 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

Скриншот страницы главы Мордовии Артема Здунова в Instagram

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"Ему было 40 лет. Виктор Иванович — кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге», — подчеркнул руководитель республики.

Здунов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военного.

«Вечная память», — написал он.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Спецоперация была начата 24 февраля.