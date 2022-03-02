Москва, 2 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Минстрой готов выступить с предложением увеличить число квартир, которые могут быть предоставлены в многоквартирном доме для детей-сирот. Об этом 2 марта заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде.

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

«На законодательном уровне предполагаем предоставлять детям-сиротам в одном многоквартирном доме до 50% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. Ну и в целом сейчас другой вариант мы отрабатываем — это работа по жилищным сертификатам. Здесь эта проблема в таком случае снимется, то есть регион, муниципальные образование, органы опеки, которые отрабатывают в регионах эту (тему)… они смогут этот сертификат отработать на любой территории», — заявил Файзуллин.

«Здесь мы тоже просим поддержку в этой части, которые регулируют обеспечение жильём детей-сирот», — продолжил он.

В настоящее время общее количество квартир, предоставляемых детям-сиротам в одном многоквартирном доме, не может превышать 25% за исключением случаев, когда дом расположен в населённом пункте с численностью жителей менее 10 тыс. человек.