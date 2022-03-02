Нижний Тагил, Свердловская область, 2 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области будут судить мужчину за хранение контрафактной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Цитата из т/ф «Остров сокровищ». режДавид Черкасский. 1988. СССР Алкоголь

В гараже у уральца нашли более 750 бутылок с незаконной алкогольной продукцией, 26 тысяч пачек сигарет без маркировки, а также 720 литров этилового спирта и 3,5 тысячи пустых емкостей. Сумма изъятого составила более 3,2 млн. рублей. По словам уральца, сначала он покупал уже готовую алкогольную продукцию, однако позже решил сам заниматься ее изготовлением. Тем не менее изготовить первую партию мужчина не успел. Его задержали.

Свердловчанина будут судить за производство, приобретение, хранение и сбыт товаров и продукции без маркировки. Дело направили в Ленинский районный суд.