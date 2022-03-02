Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор первому заместителю министра природных ресурсов и экологии Чувашии. Он получил условный срок за превышений полномочий и с него взыскано более 21 млн рублей ущерба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Правоохранители установили, что с 23 декабря 2016 года по 9 марта 2017 года фигурант уголовного дела подготовил, согласовал и передал ресурсодобывающей организации документы на право сплошной рубки лесных насаждений. Речь идёт об участке площадью 3,63 гектара в Шемуршинском лесничестве.

«Данный земельный участок относился к категории защитных, противоэрозионных лесов, сплошная рубка на которых запрещена», — поясняют в прокуратуре Чувашии.

Правоохранители также выяснили, что с 25 июля по 25 августа 2017 года он согласовал и передал другой ресурсодобывающей организации документы, разрешающие добычу песка в водоохранной зоне Суры, что запрещено природоохранным законодательством.

По оценке следствия, которое вело следственное управление СКР по Чувашии, ущерб из-за незаконной вырубки 930 кубометров лесных насаждений превысил 15,6 млн рублей, из-за незаконной добычи 35 тыс. кубометров строительного песка — 5,4 млн рублей. Общий ущерб оценивался в 21 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела чиновник был отстранён от занимаемой должности.

Московский районный суд Чебоксары признал чиновника виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), назначив один год и шесть месяцев условного срока. Кроме того, он на два года лишён права занимать ряд должностей в органах государственной и муниципальной власти. В прокуратуре отмечают, что суд также удовлетворил иск ведомства о взыскании 21 млн рублей ущерба, причинённого преступлениями.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вурнарском районе Чувашии вынесено судебное решение в отношении директора школы, которой инкриминировали превышение полномочий.

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