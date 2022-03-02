Балтимор, США, 2 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Студия Firaxis объявила о том, что игра XCOM 2 лишится поддержки многопользовательского режима, а также режима испытаний. Об этом 2 марта сообщает журнал PC Gamer.

PeteLinforth Инопланетянин

Соответствующее обновление к XCOM 2 выйдет 28 марта 2022 года. «Решение об отказе от этих сервисов не было легким», — заявила Firaxis, добавив, что это позволит студии «переориентировать» свои ресурсы.

Автор статьи в свою очередь отметил, что мультиплеер никогда не был особо популярной составляющей XCOM 2, но всё же имел своих поклонников. Стоит также отметить, что нововведения затронут только Steam-версию игры, в варианте XCOM 2 для Mac, Linux и консолей многопользовательский режим останется.

Напомним, XCOM 2 вышла 5 февраля 2016 года. Игра представляет собой сюжетное продолжение XCOM: Enemy Unknown (2012), события в ней происходят спустя 20 лет.