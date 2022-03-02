Барнаул, , 12:15 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 1 марта 2022 года за сутки выявлены 2113 новых носителей (на 363 человека меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 6729 до 9335 (на 2606 больше, чем сутками ранее).

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 134 (на 139 за сутки) и 193 679 (на 1746 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 511 (-24 за сутки). Из них 193 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9465 человек, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2491 жителя края (-127 за сутки). Кроме этого, 253 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-4 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 29 930 зараженных коронавирусом (+445 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 239 230 человек, выздоровели 209 420 человек (+ 4434 за сутки).

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