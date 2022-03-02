Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Среди 1,3 тыс. госпитализированных заболевших COVID-19 в Ленинградской области 27 человек подключены к аппретам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 2 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Пациент на ИВЛ

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В настоящий момент в ковидных стационарах региона развернуто 2358 коек, из которых 1038 коек (44,02%) — свободны.

«За сутки в стационары поступило 83 человека, на ИВЛ находится 27 пациентов», — отметили в комздраве.

За первый день календарной весны в Ленобласти положительные тесты получили 672 человека, что на 103 меньше, чем за день до этого. Большинство новых случаев выявлено в крупных населенных пунктов, таких как Волхов (92), Всеволожск (49), Сясьстрой, Кириши (по 31), Сертолово (28), Сланцы (23), Подпорожье (21), Гатчина (20), Мурино (15), Иссад (14), Бережки, Приморск, Лодейное Поле (по 13), Луга (10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразился 171 101 человек. Из них 120 555 человек выздоровел, в том числе 1204 пациентов — за минувший день. Умерло 3329 заболевших COVID-19, в том числе шесть — за прошедший день.