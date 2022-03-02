Тбилиси, 2 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не понимает, зачем грузинский премьер-министр Ираклии Гарибашвили заявил, что Тбилиси не поддержит санкции против России. Об этом она рассказала в интервью французскому France 24.

Saeima Саломе Зурабишвили

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«Скажу честно: я бы не стала делать такое заявление», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что раньше Грузия присоединялась к антироссийским санкциям, объявленным, когда Крым воссоединился с РФ, но это не сказалось особым образом на грузинской экономике.

По мнению Зурабишвили, Грузия должна показать солидарность с Украиной. Она также заявила, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Зеленский отозвал посла из Грузии 1 марта, заявив о «неморальной» позиции Тбилиси. Он заявил, что это вызвано отказом Тбилиси поддержать санкции против России. Также грузинские власти не позволили прилететь с Украины самолёту, который должен был забрать 60 грузинских добровольцев, желающих защищать киевский режим.