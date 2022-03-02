Калуга, 2 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 33 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 400 человек. Днём ранее, 1 марта, в регионе было зарегистрировано 397 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 95 761 человека, 74 296 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 361 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.