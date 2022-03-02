Варшава, 2 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Власти Польши попросили Австралию о поставках в республику угля, поскольку Варшава намерена в кратчайшие сроки отказаться от российского угля. Об этом 2 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Польша

«Я еще раз обращаюсь, чтобы Еврокомиссия решилась на эмбарго в отношении российского угля», — сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что «Польша немедленно перестанет импортировать российский уголь».