Челябинск, 2 марта, 2022, 12:31 — ИА Регнум. На Украине во время специальной военной операции погиб офицер из Челябинска Константин Глушков. Об этом сообщает телеграм-канал Управления пресс-службы и информации регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

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Телеграм-канал Управления пресс-службы и информации регионального правительства

Известно, что он родился в семье военнослужащего и был выпускником Челябинского танкового училища, Служил в мотострелковых войсках на юге России, отметили в правительстве.

Героический земляк отдал свою молодую жизнь для мира и безопасности России и её народа. Этот подвиг не забудут. Власти региона обещают оказать семье погибшего всемерную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по защите Донбасса проводится с 24 февраля.