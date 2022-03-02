Лондон, , 12:19 — REGNUM Газ в Европе стал стоить больше $2200 за 1 тыс. кубометров, таковы данные лондонской биржи ICE о торгах 2 марта.

Газпром Gazprom-neft.ru

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Цена на газ в Европе преодолела отметку в $2200 впервые, это исторический рекорд. Ранее сегодня цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла около $1800 за тысячу кубометров.

Котировки растут на фоне введения антироссийских санкций США, Великобританией, странами ЕС и некоторыми другими странами.

Поводом для введения санкций, как сообщало ИА REGNUM, стала российская военная спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины.

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