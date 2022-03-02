Москва, , 12:11 — REGNUM За последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 386 человек. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе столице.

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В штабе напомнили, что именно уровень госпитализаций является основным при оценке эпидемиологической ситуации из-за распространения штамма «Омикрон». Сейчас на ИВЛ находятся 317 человек.

За сутки выздоровели 5203 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 492 797», — рассказали в штабе.

В Москве выявили 3024 новых случая заражения коронавирусом, умер 81 человек.