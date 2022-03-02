Барнаул, , 12:11 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 2 марта 2022 года вакцинированы 1 353 324 человек (+3924 за сутки). Из общего числа привитых 53 162 жителя региона получил первую прививку (на 1262 меньше, чем сутками ранее).

Вакцинация Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Число полностью привитых граждан составило 1 211 171 (+4391 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 88 991 ревакцинированных (+679 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

Читайте также: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты всего 587 человек