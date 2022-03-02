Симферополь, , 12:11 — REGNUM Обложка выпуска «Крымской газеты» от 2 марта нынешнего года посвящена поддержке специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса, сообщает 2 марта корреспондент ИА REGNUM.

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На обложке издания изображена на фоне ясного неба латинская буква «Z» (символ поддержки спецоперации ВС РФ по защите Донбасса), раскрашенная в цвета российского национального флага.

Также под этой буквой размещен посвященный спецоперации ВС России хэштег #своихнебросаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз заявил, что власти Белоруссии готовы организовать встречу представителей России и Украины на территории республики в любой момент.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.