Астрахань, 2 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В школах Астраханской области проходят единые уроки по истории и обществознанию для формирования представлений об общности исторических судеб народов России и Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM На уроке

Темы единых уроков — история, события Великой Отечественной войны. На уроках обществознания поднимаются вопросы о недопустимости нацизма.

В областном министерстве образования и науки региона считают, что из-за обилия противоречивой информации в социальных сетях у подростков есть необходимость в достоверных и точных сведениях. Своими впечатлениями поделилась ученица восьмого класса школы № 1, где уже прошли единые уроки:

«Я считаю, что информация была полезной, поскольку сейчас в интернете очень много ложной информации. И мы можем прийти в школу, где нам всё подробно и понятно расскажут. И расскажут правду, а не разные фейки и выдуманные статьи», — рассказала школьница.