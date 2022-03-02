Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Обманутые дольщики Санкт-Петербурга смогут попасть в соответствующий реестр до 31 марта 2022 года. Такая мера рассмотрена 2 марта на заседании петербургского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В петербургском парламенте в первом чтении рассмотрели проект закона о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге». Проект был внесён губернатором Петербурга Александром Бегловым. В парламенте его обнародовал представитель правительства Петербурга в Заксобрании Константин Сухенко.

Проект предусматривает ограничение времени по вступлению в реестр обманутых дольщиков до 31 марта 2022 года. Такое предложение не вызвало всеобщее одобрение среди депутатов, так как статистика обращений на вступление в реестр подтверждает постоянную необходимость реализации такой возможности. Депутаты предложили продлить действие закона.

Сухенко отметил, что в Петербурге пострадавшие дольщики могут получить не только квартиры в натуральном виде, но и материальные выплаты от строительного сообщества.

За принятие проекта закона выступили 37 депутатов, воздержались трое, а против проголосовали девять парламентариев. Сухенко заявил, что поправки будут внесены до конца дня.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к 2023 году в городе полностью решится жилищный вопрос пострадавших дольщиков. Такая мера будет осуществлена за счёт привлечения новых инвесторов.

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