Мурманск, , 12:10 — REGNUM Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задымлением на рыболовецком судне, сообщает пресс-служба ведомства.

Дым пожара Wisconsin Department of Natural Resources

По предварительным данным, 2 марта 2022 года около 09:50 в машинном отделении рыболовного траулера произошло задымление из-за короткого замыкания. Судно пришвартовано к причалу № 10 Мурманской судоверфи, выведено из эксплуатации. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Азорских островов затонуло грузовое судно Felicity Ace с четырьмя тыс. автомобилей на борту.