Томск, , 12:10 — REGNUM Сотрудники полиции в Томской области разбираются в обстоятельствах ДТП с участием сразу пяти легковых автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

ДТП в Томске УМВД по Томской области

Массовая авария произошла утром 2 марта на улице Басандайской в Томске. В результате одного из водителей передали врачам скорой помощи.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на месте аварии не затруднено», — отметили в ведомстве.

Правоохранители в связи с этим призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать сложные погодные условия.

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