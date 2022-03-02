В Томске произошло ДТП с участием пяти машин
Томск, 2 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Томской области разбираются в обстоятельствах ДТП с участием сразу пяти легковых автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.
Массовая авария произошла утром 2 марта на улице Басандайской в Томске. В результате одного из водителей передали врачам скорой помощи.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на месте аварии не затруднено», — отметили в ведомстве.
Правоохранители в связи с этим призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать сложные погодные условия.
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