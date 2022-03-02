Пермь, 2 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В ковидные отделения Пермского края за сутки, 1 марта, поступили 217 пациентов, что на 22 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в стационарах находятся 305 пациентов, из них 3059 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 103 пермяка. За сутки из больниц выписали 6502 человека. Зарегистрировано 11 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции.

Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 323 652. За сутки проведено 7 448 ПЦР-исследований, зафиксировано 2998 заражения.