Джакарта, 2 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло Папуа 2 марта в 13:40 по западно-индонезийскому времени, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Землетрясения в Индонезии

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии подтвердило, что эпицентр землетрясения находился в 71 км от Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Пангандаран индонезийской провинции Западная Ява.