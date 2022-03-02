Томск, , 12:03 — REGNUM В Томской области размер просроченной задолженности по заработной плате за месяц вырос в 2,4 раза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, по состоянию на 1 февраля 2022 года долг составил 3,6 млн рублей.

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В расчёте на одного работника долг составляет 37,2 тыс. рублей. Вся задолженность приходится на три организации, расположенные в Томске. Причиной этого, как отмечается, стало отсутствие собственных средств у организаций.

«Наибольшая сумма задолженности, 1,9 млн. рублей (51,9%), приходилась на предприятие, предоставляющее услуги в области добычи нефти и природного газа, где сумма задолженности на одного работника составила 38,6 тыс. рублей», — добавили в службе статистики.

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