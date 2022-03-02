Ермолино, Калужская область, , 12:14 — REGNUM Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мигранта, который обвиняется в покушение на убийство, сообщили 2 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Драка Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 16 декабря 2021 года на остановке общественного транспорта в центре города Ермолино между тремя мигрантами, проживающими в Боровском районе, и группой несовершеннолетних местных жителей произошел словесный конфликт, который перерос в массовую драку. В результате 20-летний гражданин иностранного государства нанёс 16-летнему подростку несколько ножевых ранений, одно из которых пришлось в область сердца. Пострадавший был доставлен в больницу. Врачи оказали пострадавшему квалифицированную медицинскую помощь, жизнь подростку удалось спасти.

Злоумышленник был задержан и заключён под стражу. В рамках расследования уголовного дела следователями допрошены все участники конфликта, проведены экспертизы, другие следственные действия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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