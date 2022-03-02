Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление районного суда, который избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова в 1991 году и покушении на убийство продюсера певицы Азизы Игоря Малахова. Об этом 2 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия заочно арестовал 57-летнего Валерия Шляфмана, почти 30 лет проживающего в Израиле. Тогда адвокат заочно обвинённого возражала против данной меры и пояснила, что довод о невозможности найти человека в такой маленькой стране как Израиль, сомнителен. Суд же согласился со стороной обвинения и указал, что сроки давности по делу не истекли.

В результате защита Шляфмана обратилась с апелляционной жалобой на решение об аресте в городской суд Петербурга. Адвокат просила постановление районного суда отменить, указывая, что из материалов дела не ясно каким образом органы предварительного расследования искали Шляфмана, соответственно, считать, что обвиняемый скрывается оснований нет. Прокурор в свою очередь просил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда без изменений», — подытожили в ОПС.

Напомним, убийство Игоря Талькова произошло 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге во время концерта эстрадных исполнителей. Как считает следствие, Игорь Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, спровоцировал конфликт с Игорем Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. В ходе ссоры Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили его на пол, а Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер. По версии следствия, у представителя Талькова был умысел убить Малахова. Однако пуля попала в руку и грудь Талькову, от чего тот скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

По началу Шляфман обвинялся в убийстве по неосторожности, в связи с бегством обвиняемого за границу следствие приостанавливалось. Но 14 октября 2021 года его действия переквалифицированы следствием на убийство и покушение на убийство, совершенные способом, опасным для жизни многих людей.

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