Тында, Амурская область, 2 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Руководитель унитарной организации в Тынде Амурской области платила своим знакомым за столярные работы, которые не выполнялись. С помощью этой схемы она присвоила 240 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СК РФ по региону.

Prokuror-kaluga.ru Служебный подлог

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В отношении женщины возбуждены уголовное дело по статьям 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения) и 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов и организаций).

Подложные документы о проведении столярных работ директор оформляла в течение 2020 и 2021 годов. Преступление выявили сотрудники ФСБ России по Приамурью. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ромненского района Приамурья осуждена на 2,5 года условно за хищение около миллиона рублей. Женщина переводила средства «Почты России» на подставных лиц, пользуясь своим служебных положением.