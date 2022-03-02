Рязань, , 12:05 — REGNUM В Рязанской области за минувшие сутки госпитализированы 58 новых пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 марта в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 1 438 жителей, скончались от осложнений девять человек.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 103 025 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 88 269 человек, осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 053 пациентов.

В оперативной рабочей группе правительства региона уточнили, что темп прироста инфекции за сутки составил 0,86%.