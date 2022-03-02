Орел, , 11:57 — REGNUM Удалить от жилых домов питейные заведения предлагают власти Орла, сообщили в пресс-службе администрации города 2 марта. Вопрос определения границ прилегающих к многоквартирным домам (МКД) территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, обсудили в горадминистрации.

Пьют пиво Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР

По данным орловских властей, ежегодно в администрацию поступает более сотни жалоб от граждан на работу таких заведений. В некоторые «распивочные» по несколько раз в неделю приходится вызывать полицию из-за разбушевавшихся клиентов. Решит проблему, считают в администрации города, внедрение новых ограничений для питейных заведений.

Сейчас, согласно региональному законодательству, реализация алкоголя в объектах общепита, расположенных в МКД или рядом с ними, не допускается, если площадь торгового зала менее 50 кв. м, границы прилегание могут определить местные органы самоуправления. Администрация Орла предлагает ввести ограничение, которое не позволит располагать питейные заведения ближе, чем 50 метров по отношению к многоквартирным жилым домам.

Всего в Орле на данный момент выявлено 242 объекта общепита, где продают спиртные напитки, под новое ограничение, если оно будет принято, попадут 29 из них.

По итогам дискуссии проект постановления о порядке общественного обсуждения по вопросу введения дополнительных требований к питейным заведениям направлен для дачи заключения в прокуратуру Советского района.