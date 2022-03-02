Токио, , 11:57 — REGNUM Российский вертолёт 2 марта якобы пересёк северную границу острова Хоккайдо. С таким утверждением выступило министерство обороны Японии.

Вертолет (сс) InSapphoWeTrust

Как сообщается на сайте ведомства, инцидент произошёл над территориальными водами полуострова Немуро, Хоккайдо.

На перехват вертолёта были подняты истребители японских сил самообороны (JSDF).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2021 года японские истребители два дня подряд поднимались в воздух из-за облёта границ страны российской боевой авиацией. Японские военные утверждают, что 15 декабря девять российских военных самолётов, включая Ил-20, совершили облёт японских воздушных границ над акваториями Охотского моря и Тихого океана. 14 декабря тихоокеанское побережье Японии облетел один Ил-20.

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Уточняется, что нарушения воздушного пространства Японии или каких-либо «опасных действий» не было.