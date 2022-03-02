2 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 13:04 — REGNUM Представители Нигерии заявили, что они осуждают то, как с гражданами африканских стран обращаются на Украине во время проведения специальной военной операции. Как сообщает BBC, многие граждане стран Африки не могут покинуть Украину, их не пропускают через границы в соседние государства, например, в Польшу. Как заявил официальный представитель ЮАР Клейсон Мониела, к африканскими студентами очень плохо относятся на границе. В сети есть видео, на которых показано, как представители украинских служб безопасности не допускают африканцев в автобусы и поезда, направляющиеся в сторону границы.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Варварское украинское правительство проявляет расизм по отношению к африканцам, варварское украинское правительство использует мирное население в качестве защиты от российской армии и выдает гражданским оружие, чтобы те сражались против России. Действительно комедийное украинское правительство», — прокомментировал Khuthadzo Muenda.

Часть пользователей также осудила поведение представителей украинских властей, потому что Украине помогают практически по всему миру, при военных действиях всем одинаково плохо и страшно, однако внутри страны делят людей на те, кому спасение нужно больше, и на тех, кто может подождать.

«Я ждала этого, пока весь мир плачет по Украине, они проявляют дискриминацию по отношению к национальным меньшинствам», — отметила Tamana Jhanmal.

«Украина в трудной ситуации, люди со всего мира предлагают разного рода помощь Украине. Очень грустно смотреть на то, что люди, получающие помощь, может быть, и не все, ведут себя как расисты и дискриминируют африканских студентов и беженцев, которые еще более уязвимы в сложных условиях. Они говорят африканским студентам, что «темнокожим не положено» на поезд, чтобы спастись от ужасной ситуации в стране», — прокомментировал Hagere Beteseb.

В комментариях ответили, что такое деление вполне разумно, потому что есть «более уязвимые категории населения», такие как женщины и дети, поэтому африканцам действительно проходится ждать.

Франсуа Буше. Профиль темнокожего мальчика. Середина 18 века

«Более уязвимые, чем те, кто остается без дома? Нельзя нарисовать весь народ одной кисточкой. Беженцами в данной ситуации являются граждане Украины, которым некуда бежать. У этих студентов есть дом в своей стране, в который они вернутся после того, как выберутся с Украины. Приоритет отдавался женщинам и детям, поэтому не-украинцы и не-граждане Европейского союза должны были стоять в очереди», — ответил Matthew Lavelle.

Некоторые пользователи отметили, что о безопасности своих граждан должно заботиться их государство, поэтому африканские страны должны организовывать эвакуацию студентов, которые находятся на Украине.

«Это забота твоего государства — доставить тебя домой во время проведения военных операций в другой стране. Африканские студенты уже не беженцы, они могут вернуться домой. А у украинцев в этой ситуации нет дома», — объяснил Silber Flügel.

«Почему Нигерия не может забрать своих граждан с границы? Пусть прилетят на самолетах и заберут их домой. Но, безусловно, женщины и дети должны быть в приоритете, здоровые мужики могут и подождать», — отметила Angela Smith.

Ряд комментаторов предположил, что такое отношение к африканским беженцам не из-за того, что украинцы расисты и заботятся только о себе, а из-за жадности сотрудников пограничной службы.

«Проблема не в большинстве людей на Украине. Я верю, что проблема кроется в сотрудниках пограничной службы. Я из Румынии, и некоторые беженцы, которые прибыли в нашу страну, рассказали, что украинские пограничники просили денег, чтобы они пропустили людей через границу. Я не знаю, какова была ситуация в точности, но я знаю точно, что были случаи, когда люди платили по 2000—3000 евро, чтобы пересечь границу с детьми», — поделился Cosmin Muresan.

Питер Брейгель Старший. Скупость (Жадность, Алчность). 1558

Некоторые пользователи считают, что африканские жители не имеют права жаловаться на то, что им не удается сбежать с Украины, потому что на Украине их приняли, когда они бежали из своей страны.

«Они приехали туда в поисках убежища, и им его предоставили, их приютили. Сейчас же, при первом знаке беды, они бросились на поиск следующей безопасной страны? Возможно им стоит выразить благодарность, взять в руки оружие и помочь стране, которая спасла их и приняла», — прокомментировал Steve Jones.

Среди пользователей есть те, кто считает, что беженцев нужно привлечь к участию в военных действиях, чтобы «дать отпор России».

«Это грустно. Почему им не раздают оружие, чтобы те стали солдатами?» — спросил Clanice Ngeno.