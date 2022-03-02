Джейн Спай, 2 марта 2022, 13:04 — REGNUM Представители Нигерии заявили, что они осуждают то, как с гражданами африканских стран обращаются на Украине во время проведения специальной военной операции. Как сообщает BBC, многие граждане стран Африки не могут покинуть Украину, их не пропускают через границы в соседние государства, например, в Польшу. Как заявил официальный представитель ЮАР Клейсон Мониела, к африканскими студентами очень плохо относятся на границе. В сети есть видео, на которых показано, как представители украинских служб безопасности не допускают африканцев в автобусы и поезда, направляющиеся в сторону границы.

Африка
Африка
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Варварское украинское правительство проявляет расизм по отношению к африканцам, варварское украинское правительство использует мирное население в качестве защиты от российской армии и выдает гражданским оружие, чтобы те сражались против России. Действительно комедийное украинское правительство», — прокомментировал Khuthadzo Muenda.

Часть пользователей также осудила поведение представителей украинских властей, потому что Украине помогают практически по всему миру, при военных действиях всем одинаково плохо и страшно, однако внутри страны делят людей на те, кому спасение нужно больше, и на тех, кто может подождать.

«Я ждала этого, пока весь мир плачет по Украине, они проявляют дискриминацию по отношению к национальным меньшинствам», — отметила Tamana Jhanmal.

«Украина в трудной ситуации, люди со всего мира предлагают разного рода помощь Украине. Очень грустно смотреть на то, что люди, получающие помощь, может быть, и не все, ведут себя как расисты и дискриминируют африканских студентов и беженцев, которые еще более уязвимы в сложных условиях. Они говорят африканским студентам, что «темнокожим не положено» на поезд, чтобы спастись от ужасной ситуации в стране», — прокомментировал Hagere Beteseb.

В комментариях ответили, что такое деление вполне разумно, потому что есть «более уязвимые категории населения», такие как женщины и дети, поэтому африканцам действительно проходится ждать.

Франсуа Буше. Профиль темнокожего мальчика. Середина 18 века
Франсуа Буше. Профиль темнокожего мальчика. Середина 18 века

«Более уязвимые, чем те, кто остается без дома? Нельзя нарисовать весь народ одной кисточкой. Беженцами в данной ситуации являются граждане Украины, которым некуда бежать. У этих студентов есть дом в своей стране, в который они вернутся после того, как выберутся с Украины. Приоритет отдавался женщинам и детям, поэтому не-украинцы и не-граждане Европейского союза должны были стоять в очереди», — ответил Matthew Lavelle.

Некоторые пользователи отметили, что о безопасности своих граждан должно заботиться их государство, поэтому африканские страны должны организовывать эвакуацию студентов, которые находятся на Украине.

«Это забота твоего государства — доставить тебя домой во время проведения военных операций в другой стране. Африканские студенты уже не беженцы, они могут вернуться домой. А у украинцев в этой ситуации нет дома», — объяснил Silber Flügel.

«Почему Нигерия не может забрать своих граждан с границы? Пусть прилетят на самолетах и заберут их домой. Но, безусловно, женщины и дети должны быть в приоритете, здоровые мужики могут и подождать», — отметила Angela Smith.

Ряд комментаторов предположил, что такое отношение к африканским беженцам не из-за того, что украинцы расисты и заботятся только о себе, а из-за жадности сотрудников пограничной службы.

«Проблема не в большинстве людей на Украине. Я верю, что проблема кроется в сотрудниках пограничной службы. Я из Румынии, и некоторые беженцы, которые прибыли в нашу страну, рассказали, что украинские пограничники просили денег, чтобы они пропустили людей через границу. Я не знаю, какова была ситуация в точности, но я знаю точно, что были случаи, когда люди платили по 2000—3000 евро, чтобы пересечь границу с детьми», — поделился Cosmin Muresan.

Питер Брейгель Старший. Скупость (Жадность, Алчность). 1558
Питер Брейгель Старший. Скупость (Жадность, Алчность). 1558

Некоторые пользователи считают, что африканские жители не имеют права жаловаться на то, что им не удается сбежать с Украины, потому что на Украине их приняли, когда они бежали из своей страны.

«Они приехали туда в поисках убежища, и им его предоставили, их приютили. Сейчас же, при первом знаке беды, они бросились на поиск следующей безопасной страны? Возможно им стоит выразить благодарность, взять в руки оружие и помочь стране, которая спасла их и приняла», — прокомментировал Steve Jones.

Среди пользователей есть те, кто считает, что беженцев нужно привлечь к участию в военных действиях, чтобы «дать отпор России».

«Это грустно. Почему им не раздают оружие, чтобы те стали солдатами?» — спросил Clanice Ngeno.