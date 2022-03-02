Вена, 2 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В настоящее время Европейский союз ведет разработку четвертого пакета антироссийских санкций за проведение Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

BMEIA. Gruber Александер Шалленберг

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«Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД (стран — участниц ЕС) с американским госсекретарем (Энтони) Блинкеном», — сказал он.

Также Шалленберг уточнил, что новые санкционные меры будут касаться крупных бизнесменов из России и добавил, что в настоящее время ЕС готовит специальные списки таких лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая будут продолжать, несмотря на санкции стран Запада, импорт российского природного газа и вести с Россией регулярные торговые контакты.