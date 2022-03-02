Новосибирск, 2 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году ликвидировали 43 несанкционированных свалок, ещё 11 мест на территории Новосибирска включены в предварительный план уборки на 2022 год. Об этом сообщили в министре природных ресурсов и экологии региона.

Onf.ru Мусорная свалка

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время ведётся работа по профилактике правонарушений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Замгубернатора области Сергей Сёмка поручил провести совместный семинар с органами государственной власти, местного самоуправления, представителями общественности и органов внутренних дел в преддверии дачного сезона — по актуализации алгоритма действий при выявлении и предотвращении несанкционированных свалок.