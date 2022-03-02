Нижний Новгород, , 11:55 — REGNUM В Нижегородской области создан координационный штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Глеб Никитин, который и возглавил штаб.

Глеб Никитин © ИА REGNUM

Штаб будет обеспечивать мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

В состав коллегиального органа вошли представители органов госвласти, подразделений федеральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, финансовых и общественных организаций.

«Наша задача — на уровне региона сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность. Мы находимся на постоянной связи с правительством России, вырабатываем собственные решения», — отметил губернатор, назвав в числе первоочередных задач выполнение социальных обязательств и продолжение реализации инфраструктурных проектов развития.

Кроме того, создано пять оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура.

Основной задачей работы штабов является подготовка предложений о мерах поддержки предприятий и населения, которые в дальнейшем будет рассматривать координационный штаб.

ИА REGNUM напоминает, Минстрой России разрабатывает меры поддержки строительной отрасли и возможные риски в связи с введением новых санкционных ограничений. Об этом 2 марта заявил глава ведомства Ирек Файзуллин на «правительственном часе» в Совфеде. По его словам, Минстрой ставит перед собой задачу не снижать темпы строительства в 2022 и 2023 году.

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