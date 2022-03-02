Самара, , 12:01 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования женщины в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома возбуждено в Самаре. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, вечером 28 февраля 2022 года в результате падения наледи с кровли многоквартирного дома, расположенного по улице Гагарина, женщина 1962 года рождения получила травму головы.

«Причиной произошедшего явилось ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по чистке кровли указанного дома от снега и наледи», — сообщает пресс-служба.

Женщину срочно доставили в медучреждение, где ей оказали помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в производстве у следователей также находится уголовное дело по подобному факту, который произошел в районе улицы Свободы. Женщина получила аналогичную травму в результате схода наледи с крыши многоквартирного дома. Расследование дел продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш.