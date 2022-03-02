Казань, , 12:14 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 1977 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 2029 тестов. Госпитализировали за прошлый день 219 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 253 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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По состоянию на 2 марта всего зарегистрировано 119 389 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 86 726 пациентов, скончались 1733 человека. За сутки больничный закрыли 3433 пациента, умерших среди инфицированных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии снятие ограничений в работе ночных клубов, кафе и ресторанов пока не обсуждается.

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