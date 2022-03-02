Москва, 2 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Не готовы отказаться от наличных денег почти три четверти жителей России (73%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаше не представляют свою жизнь без наличных денег мужчины, чем женщины — 74% против 71% и граждане с доходом до 50 тыс. рублей. Затруднились ответить 12%.

Перейти на безналичный расчет готовы лишь 15% российских граждан (в 2021 году — 18%). Больше всего желают отказаться от монет и бумажных банкнот люди до 34 лет и граждане с доходом от 80 тыс. руб. (по 22%).

Опрос проведён 28 февраля — 1 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 394 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время в РФ сохранится спрос населения на наличные деньги.

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