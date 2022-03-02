Москва, , 12:15 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил Стратегию сохранения самого крупного наземного хищника на планете — белого медведя. Актуализированный документ, который поднимает все мероприятия по сохранению хищника на высокий государственный уровень, принят на период до 2030 года. Это позволит и лучше минимизировать негативное воздействие потепления климата и деятельности человека на краснокнижное животное, которым является белый медведь. Подробности сообщает сообщает пресс-служба Минприроды России.

Белый медведь © Дмитрий Архипов

«Будем совершенствовать законодательство, проводить научные исследования и высокоточный мониторинг. И, конечно, оценка численности. Для этого будут использованы современные технические средства и методики, в сочетании с авиационными, спутниковыми и наземными данными», — пояснил глава Минприроды России Александр Козлов.

Предыдущая Стратегия была утверждена в 2010 году и за это время в ареале хищника создали заповедник «Медвежьи острова», заказник «Новосибирские острова», национальные парки «Берингия», «Онежское Поморье» и «Кыталык».

Итого, сейчас в местах обитания белого медведя действует 16 особо охраняемых природных территорий федерального значения. По оценкам учёных-биологов, такая заповедная система достаточно развита, но есть ещё несколько местообитаний белого медведя, в том числе в районах устройства родовых берлог, которые нуждаются в придании природоохранного статуса.

«Когда я начал работать в Заполярье, белых медведей видел редко. Они тогда жили во льдах. Сейчас из-за изменения климата — льдов нет. Медведи теряют ледовые места обитания, выходят на побережье, а люди, к сожалению, уже давно освоили побережье и не задумывались о том, что медведи начнут выходить к ним. Когда люди осваивали Арктику, они смотрели, где лучше разгружать суда и выбирали мысы. И эти же мысы оказались так нужны медведям: они идут туда за пропитанием, за моржами. Так и оказалось, что люди и медведи претендуют на одни и те же участки», — пояснил сотрудник национального парка «Берингия» Анатолий Кочнев, который больше 30 лет исследует хищников. Говорит, что для него белый медведь не"ми-ми-мишка», а объект исследований.

Также в стратегии предусмотрено ограничение хозяйственной деятельности в наиболее значимых для хищниках районах, разработка мер по минимизации конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем, работа «Медвежьих патрулей», вовлечение коренного и местного населения в сохранение и управление популяциями белого медведя, сохранение генофонда хищника в неволе.

«Лет 15 назад мы вместе с WWF начали создавать «медвежьи патрули» на Чукотке. Сначала от нас отмахивались, не обращали внимание, но потом поняли, что надо, сейчас даже помогают. Главная задача патруля — создать условия, чтобы белые медведи не заходили в населённые пункты. Сделать так, чтобы медведю там было неинтересно и нехорошо.

Это, например, ликвидация привлекательных для медведя пищевых свалок. И, конечно, изгонять хищника, если приходит. Делается это с помощью техники, разных отпугивающих веществ. Особенно, если посёлок рядом с лежбищем моржей», — отметил Анатолий Кочнев.

Тем временем, руководитель секции экспертов по сохранению и восстановлению белого медведя Рабочей группы по сохранению и восстановлению отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в России Амирхан Амирханов уже поздравил всех коллег с утверждением Стратегии сохранения белого медведя в РФ.

«Это важнейший документ, определяющий действия для всех органов власти, общественных и научных организаций и специалистов в сохранении самого крупного наземного хищника на планете. В рамках реализации положений Стратегии запланированы изучение и прогноз воздействия изменения климата и антропогенных факторов на белого медведя, а также исследование загрязняющих веществ и их распространения и воздействия на животных.

Кроме того, предстоит произвести как оценку численности белого медведя, так и его кормовой базы с учетом долгосрочных изменений и сезонных факторов. Важным направлением является также мониторинг белых медведей и оценка параметров, характеризующих их состояние, в соответствии с Циркумполярным планом действий по сохранению белого медведя», — считает Амирхан Амирханов.

Напомним, Белый медведь — самый крупный из наземных хищников. И это единственный вид наземных млекопитающих, основная часть жизни которого связана с добычей ластоногих на дрейфующих и припайных льдах Северного Ледовитого океана и прилегающих морей.

Белый медведь занесен в Красную книгу России, в 7 региональных Красных Книг и включен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Стратегия сохранения хищника до 2030 года разработана в рамках национального проекта «Экология».