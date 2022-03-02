Москва, , 11:50 — REGNUM В России за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 183 530 человек. Об этом 2 марта сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За сутки госпитализировали с ковидом 11 754 жителей России, что на 7,8% ниже предыдущих суток. Снижение зафиксировано в 53 регионах страны, увеличение — в-32 регионах.

«Выздоровело за сутки 183 530 человек, или на 6,2% больше по сравнению с 1 марта 2022 года», — говорится в информации, опубликованной сайтом штаба.

Выявлено 97 455 новых заражений, скончались 784 пациента.