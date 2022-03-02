Цена на газ в Европе превысила отметку в $1800 за тысячу кубометров
Лондон, 2 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Во время торгов на бирже стоимость газа в Европе превысила отметку в $1800 за тысячу кубометров. Это 2 марта следует из данных лондонской биржи ICE.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
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По информации торговой площадки, на данный момент цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась в цене до более чем $1800 за тысячу кубометров
Как сообщало ИА REGNUM, ранее цена на газ в Европе превысила отметку в $1700 за тысячу кубометров.