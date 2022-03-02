Абакан, , 11:49 — REGNUM Ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса в Хакасии, смягчены. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оперштаб принял соответствующее решение в связи с тем, что в Хакасии наблюдается тенденция к снижению заболеваемости вирусными инфекциями.

Отменены ограничения, касающиеся организаций общепита, — как по времени работы (разрешена деятельность после 23:00), так и по наполняемости. Теперь при входе в заведения общепита не нужно предъявлять QR-код.

Сняты ограничения по наполняемости для учреждений культуры, искусства, спортобъектов, фитнес-центров, кинотеатров и так далее. Указанные объекты также смогут обслуживать посетителей без QR-кода.

Кроме того, в организациях общепита, учреждениях культуры, искусства и спорта отменяют паспорта коллективного иммунитета. Сняты ограничения на проведение мероприятий для молодёжи, юбилеев, корпоративов, свадеб и так далее.

При этом в Хакасии сохраняется масочный режим. Населению необходимо продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Остаются в силе и ограничения на проведение массовых публичных мероприятий. Они могут проводиться лишь по согласованию с региональным оперштабом.

Действующий режим санитарно-эпидемиологических правил сохраняется в Хакасии как минимум до 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии в Хакасии выявили 29 775 носителей коронавируса.

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