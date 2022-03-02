Богота, , 11:49 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что избирательная система его страны готова к выборам в законодательные органы и на должность президента страны. Об этом сообщает агентство EFE.

Президент Колумбии Иван Дуке Tokota

«Колумбийская избирательная система подготовлена, готова к этому дню, который наступит 13 марта», — сказал Дуке.

По его словам, все материалы для осуществления выборов дойдут до всех избирательных участков, и «колумбийцы полностью и свободно осуществят свое право избирать и быть избранными».