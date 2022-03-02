Сент-Пол, США, 2 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

В составе «Калгари» шайбы забросили нападающие Мэттью Ткачук, Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм, Тайлер Тоффоли и Микаэль Баклунд.

В составе «Миннесоты» точным броском отметился форвард Маркус Фолиньо после передачи российского нападающего Кирилла Капризова.

На сегодняшний день «Калгари» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Миннесота» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 65 очками.

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